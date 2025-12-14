Un accidente de tránsito ocurrió en la localidad bonaerense de El Talar, partido de Tigre, cuando un camión atropelló y pasó completamente por arriba a un joven que cruzaba una esquina. Pese a la gravedad de la secuencia, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital y se encuentra fuera de peligro.

Según informó el Municipio de Tigre, en la intersección de las calles Belgrano y Colombia. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el chofer del camión dobló por la esquina sin advertir la presencia del peatón, que caminaba distraído por la zona.

Toda la escena quedó registrada por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió una rápida intervención de los servicios de emergencia. En las imágenes se observa cómo el vehículo de gran porte, que circulaba por la calle Colombia, giró hacia la derecha para tomar Belgrano y embistió al joven con la rueda delantera. Segundos después, el camión terminó de arrollarlo, al punto de que la víctima queda momentáneamente fuera de la vista de la cámara al quedar debajo del rodado.

Milagro en El Talar: le pasó un camión por encima y sobrevivió.

El vehículo de gran porte no divisó al transeúnte y lo pasó por arriba. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron el siniestro y activaron el operativo de asistencia



Tras el impacto, el joven quedó tendido sobre el asfalto e intentó moverse pese a las heridas sufridas. De inmediato se activó el protocolo de asistencia, con la intervención de ambulancias del SAME, personal de Tránsito y móviles del COT.

El herido fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, en la localidad de General Pacheco, donde permanece internado y evoluciona favorablemente, sin riesgo de vida.

Como parte del procedimiento, las autoridades realizaron al conductor del camión los controles de alcoholemia y narcotest correspondientes, que arrojaron resultados negativos.

Desde el Municipio destacaron que el distrito cuenta con un amplio sistema de prevención y asistencia. “Tigre patrulla el partido con más de 130 móviles y monitorea la seguridad a través de más de 2.000 cámaras distribuidas en todo el distrito, tanto para la prevención del delito como para la asistencia en accidentes viales y otras emergencias”, señalaron.