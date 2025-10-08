Una nueva tragedia vial conmocionó este miércoles a la Ruta 11, en el ingreso a Mar del Plata. Un Ford Ka gris que viajaba desde Santa Clara del Mar perdió el control y se estrelló contra una columna de alumbrado público, provocando la muerte de una beba de 2 años.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.50 de la mañana, cuando el vehículo se despistó por motivos que aún son materia de investigación. La violencia del impacto fue tal que el auto quedó partido en dos, con restos de la carrocería esparcidos sobre el cantero central de la autovía.

En el interior del rodado viajaban una mujer y su hija, quienes fueron asistidas de inmediato por personal del SAME, Bomberos Voluntarios y Policía Vial. A pesar de los intentos de reanimación, la niña falleció en el acto producto de las graves heridas. La mujer, que sería su madre, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internada en estado reservado.

Intervienen en el caso peritos de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos, que intentan establecer las causas del despiste. Según informó el medio regional CNM, la circulación en la Ruta 11 estuvo reducida por varias horas, generando importantes demoras en ambos sentidos.

