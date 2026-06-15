Un fuerte siniestro vial se produjo este lunes en el paso a nivel de la Ruta Provincial 51, a la altura del paraje San Jacinto, cuando un camión colisionó contra una formación ferroviaria que circulaba en dirección a Loma Negra.

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El episodio generó preocupación entre quienes transitaban por la zona debido a la magnitud del impacto entre ambos vehículos.

De acuerdo con testigos del hecho, el conductor del transporte de cargas se habría visto afectado por el resplandor del sol, circunstancia que le habría impedido advertir a tiempo el avance del tren y evitar la colisión.

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A pesar de los importantes daños materiales que provocó el choque, no se registraron personas heridas, tanto entre los ocupantes del camión como en la formación ferroviaria.

Tras el incidente, personal de la Subcomisaría de Loma Negra se hizo presente en el lugar y coordinó un operativo para retirar los vehículos involucrados y restablecer la circulación en el sector.

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Las autoridades trabajaron durante varias horas para normalizar el tránsito en uno de los cruces más utilizados de la zona, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

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