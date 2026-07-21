Dos camiones protagonizaron un doble siniestro vial durante la madrugada de este martes sobre la Autovía 2, a la altura de Las Armas, en el partido de Maipú, de acuerdo a lo que publicó el medio local SEMANA maipuense .

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El primer accidente ocurrió en las primeras horas del día, cuando un camión Iveco con acoplado, perteneciente a la empresa SDRL Global, despistó a la altura del kilómetro 303 por causas que todavía son materia de investigación.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Las Armas, personal de salud, efectivos policiales, equipos de Aubasa y del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, quienes asistieron en el operativo y aseguraron la zona.

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Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, se produjo un segundo incidente. Un camión de la empresa Salma colisionó con el vehículo que permanecía en el lugar tras el despiste inicial, también por motivos que se investigan.

Como consecuencia del impacto, ambos camiones terminaron sobre el cantero central de la autovía. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjeron ambos siniestros.

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