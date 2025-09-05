Un violento siniestro vial involucró a un colectivo de la línea 318 y un auto particular. Cuatro personas resultaron heridas tras el impacto, registrado en la intersección de Capitán Moyano y Echenagucía. Dos eran pasajeros del micro y las otras dos ocupantes del automóvil.

El colectivo presentó importantes daños, pero el vehículo particular sufrió las peores consecuencias, quedando prácticamente destruido, con la parte delantera totalmente deformada. Parte de la estructura del auto terminó debajo del micro. Las víctimas fueron asistidas y trasladadas a centros de salud cercanos.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de auxilio coordinado entre varias instituciones. Bomberos Voluntarios de Almirante Brown se presentaron en el lugar, junto con ambulancias del SAME local y del municipio de Lomas de Zamora. Personal policial de la jurisdicción también colaboró activamente en el control y apoyo del operativo.

