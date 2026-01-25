Tres personas resultaron heridas este domingo luego de un choque entre un automóvil y una formación ferroviaria en la ruta 2, a la altura del kilómetro 391, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Ads

Puede interesarte

El hecho se produjo cuando un Peugeot 206 de color rojo, en el que viajaban dos hombres y una mujer, colisionó con el tren N° 304 de Trenes Argentinos, que se desplazaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes del automóvil, de 23 y 40 años, sufrieron politraumatismos y fueron trasladados en estado consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para su evaluación y atención médica. De acuerdo al medio local 0223.com.ar uno de ellos se encuentra “muy grave”.

Ads

En tanto, la mujer que también viajaba en el vehículo fue asistida en el lugar por personal del SAME y no requirió traslado.

En el operativo de emergencia trabajaron médicos del SAME, bomberos del cuartel Camet, personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos de Rescate, quienes asistieron a las víctimas y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes.

Ads

Respecto a los pasajeros del tren involucrado en la colisión, no se registraron personas heridas. No obstante, las autoridades informaron que en las próximas horas se llevarán a cabo los peritajes correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente.

Puede interesarte