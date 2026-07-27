Dos jóvenes de 18 años que circulaban sobre una avenida en Berazategui perdieron el control del auto luego de pasar sobre una boca de tormenta con una tapa suelta luego de una reparación, impactaron contra otro vehículo y se incendió.

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El dramático episodio ocurrió el domingo 19 de julio en el cruce de las calles Presidente Néstor Kirchner y 17. La dramática secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

🚨Impactante choque y vuelco en Berazategui: Despistó por una tapa de alcantarilla suelta y se prendió 🔥fuego



Dos jóvenes graves pic.twitter.com/XDTzs72FMl — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 27, 2026

En las imágenes se puede observar cómo dos vehículos circulaban sobre la avenida hasta que uno de ellos, un Peugeot 206, pasó sobre una boca de tormenta.

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En ese momento, el auto despistó, chocó contra un árbol y otro vehículo y se incendió. En medio del trompo que realizó durante el siniestro, terminó completamente destrozado sobre el cantero central de la mencionada avenida.

A causa del impactante choque, hay dos jóvenes de 18 años heridos de gravedad que continúan hospitalizados.

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