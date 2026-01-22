Un impactante incendio se desató en la ciudad de Bahía Blanca y afectó gravemente a un depósito judicial ubicado en el predio de la Policía Caminera, sobre el acceso de la Ruta Provincial 51. El siniestro provocó la destrucción de varios vehículos secuestrados y generó una columna de humo negro que pudo observarse desde varios kilómetros, sorprendiendo a automovilistas y viajeros que circulaban por la zona.

Según informaron fuentes oficiales, hasta el momento no se registraron personas heridas ni daños en las estructuras edilicias del destacamento. No obstante, las pérdidas materiales fueron significativas, ya que las llamas alcanzaron numerosos rodados que se encontraban bajo custodia judicial.

De acuerdo con las primeras versiones, el fuego se habría originado en un sector de pastizales lindero al depósito. Las condiciones climáticas, especialmente el viento, habrían favorecido una rápida propagación de las llamas hacia el interior del predio, donde el incendio tomó mayor intensidad y avanzó sobre los vehículos almacenados.

Personal de Bomberos y efectivos policiales trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas.

