Un incendio de grandes dimensiones afecta a un depósito de pinturas y productos químicos en la localidad de Florencio Varela. Al menos 25 dotaciones de bomberos trabajan intensamente para contener las llamas, mientras una densa columna de humo negro se puede observar a 30 kilómetros de distancia.

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El siniestro se desató en un predio industrial ubicado en la intersección de Avenida Ramón Falcón y Chilecito, dentro del partido de Moreno. Según las primeras informaciones, el fuego habría comenzado a partir de una chispa generada durante trabajos de soldadura.

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, relató a TN, Joel, un trabajador de una fábrica lindera que presenció el inicio del incendio. También indicó que en el lugar se almacenan químicos, solventes, pinturas y otros materiales altamente inflamables y tóxicos.

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A raíz de la magnitud del fuego, tanto los empleados del depósito, perteneciente a la firma Fademac, como vecinos de la zona fueron evacuados de manera preventiva. La Policía bonaerense y personal de Defensa Civil montaron un amplio operativo, delimitando un perímetro de aproximadamente 300 metros y restringiendo la circulación en calles cercanas.

Las autoridades advirtieron sobre la peligrosidad del humo, debido a la combustión de sustancias contaminantes, y recomendaron evitar la zona. Incluso se distribuyeron barbijos entre trabajadores de prensa que cubren el hecho.

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Por el momento no se registraron heridos, aunque el fuego aún no fue controlado y existe preocupación por su posible propagación a predios cercanos.

Una vecina que reside a pocas cuadras expresó su temor: “Tenemos miedo. Estamos muy asustados. Tengo dos hijos discapacitados y no puedo irme de mi casa. Es un peligro”.

Desde el municipio, la secretaria de Ambiente, Daiana Anadón, aclaró que se trata de un depósito logístico sin actividad productiva y que contaba con las habilitaciones correspondientes. “Tenía aptitud ambiental y controles al día. Estamos esperando las pericias para determinar lo ocurrido”, señaló, al tiempo que desmintió versiones sobre un incendio previo en el lugar.

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