Un incendio rural de gran magnitud sigue activo en el partido de Villarino y ya afectó unas 5.600 hectáreas, de acuerdo con registros satelitales que permiten dimensionar el impacto del siniestro en el sur bonaerense. El fuego se desarrolla en la zona comprendida entre Mayor Buratovich y Algarrobo.

Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y las ráfagas de viento dificultan las tareas de control. Desde el lugar, el secretario de Protección Ciudadana del distrito, Gustavo Pacheco, confirmó que el incendio aún no está controlado. “Según los registros satelitales disponibles, la superficie afectada alcanza aproximadamente 5.600 hectáreas”, señaló el funcionario.

El siniestro presenta múltiples focos activos, una situación que complica el trabajo de contención. En el lugar operan todas las dotaciones de bomberos voluntarios del distrito de Villarino, con el apoyo de cuarteles de localidades vecinas y personal de Defensa Civil. El objetivo principal es evitar que las llamas avancen hacia sectores productivos y áreas cercanas a caminos rurales.

Las condiciones climáticas juegan un rol determinante en la evolución del incendio. El viento cambiante y la baja humedad obligan a los brigadistas a reorganizar de forma constante las estrategias de combate, mientras las autoridades no descartan sumar más recursos si el escenario lo requiere.

Las áreas afectadas incluyen campos ganaderos y extensas superficies de vegetación natural, lo que genera preocupación entre productores rurales y vecinos de la zona.

Desde el municipio reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad, solicitando evitar la circulación por caminos rurales cercanos al foco del incendio y abstenerse de realizar actividades que puedan generar nuevas igniciones. “El fuego no se encuentra controlado ni extinguido”, advirtió Pacheco, y pidió extremar las medidas de prevención.