Un hombre fue detenido tras una persecución policial cuando presuntamente intentaba atacar a su ex pareja con bombas molotov. El hecho quedó registrado por el celular de un testigo.

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El acusado fue identificado como Martín Sebastián Salcedo, de 45 años, quien terminó apresado luego de intentar escapar de la Policía durante varios kilómetros por la Ruta 65.

Todo comenzó en el cruce de avenida Alvear y Juana Azurduy, donde efectivos de la comisaría segunda acudieron tras un llamado al 911 realizado por un vecino. Según denunciaron, un automóvil Volkswagen Vento gris permanecía estacionado a pocos metros de la vivienda de una mujer que había denunciado a Salcedo por violencia familiar apenas un día antes.

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Cuando los efectivos intentaron identificar al conductor, el hombre aceleró y escapó a gran velocidad, iniciando una persecución que se extendió durante aproximadamente diez kilómetros.

De acuerdo a las imágenes registradas por un testigo, durante la fuga el sospechoso chocó contra uno de los patrulleros y terminó dentro de una zanja. Sin embargo, pese al impacto, continuó realizando maniobras peligrosas para intentar huir.

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En medio del operativo, uno de los policías descendió del móvil y efectuó disparos contra los neumáticos y la carrocería del vehículo para frenar la fuga. Finalmente, el automovilista resultó ileso y fue reducido por los agentes.

#Terrible persecución y tiros en Junín: Llevaba nafta y bombas molotov



Según se desprende del parte policial, había sido denunciado por violencia de genero y, se cree, quería atacar a su ex mujer pic.twitter.com/aO7cD5XLDl — SM Noticias (@SMnoticias) May 25, 2026

Tras la detención, los efectivos realizaron una requisa en el vehículo y encontraron un bidón cargado con nafta y dos botellas de vidrio con trapos colocados en su interior, listas para ser utilizadas como bombas molotov.

La Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Junín imputó al acusado por “daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad”, mientras que el Juzgado de Familia local dispuso una restricción perimetral respecto de la mujer denunciante.

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Por otra parte, el área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó realizar pericias psicológicas de rutina al efectivo policial que efectuó los disparos durante la persecución.