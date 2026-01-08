Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron detenidos tras una impactante persecución policial por la avenida General Paz, una traza clave que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano bonaerense. El operativo se extendió por varios kilómetros y generó momentos de extrema tensión.

Ads

La persecución comenzó cuando el sistema del Anillo Digital detectó una camioneta Toyota SW4 con pedido de secuestro por robo, que circulaba escoltada por un Peugeot 208 utilizado como vehículo de apoyo.

Al notar la presencia policial, los sospechosos aceleraron y realizaron maniobras peligrosas, incluso intentos de embestir a los móviles, sin importar el intenso tránsito que circulaba por la General Paz en ese momento.

Ads

GTA - CABA



Persecución y detención en plena General Paz



La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones de 19 y 20 años con antecedentes y recuperó una camioneta robada en la Comuna 12A@todonoticias pic.twitter.com/kdkAT4nwdC — Daiana Lombardi (@DayLombardi) January 8, 2026

La huida terminó a la altura de la avenida Alberdi, cuando la camioneta quedó trabada tras toparse con un camión. Allí, efectivos de la División Anillo Digital y de la Patrulla de Control de Accesos Sur lograron interceptar el vehículo y detener a sus ocupantes.

Según confirmaron a Clarín fuentes policiales, el conductor, de 20 años, posee antecedentes por tenencia de arma de guerra, infracción a la ley de drogas y encubrimiento agravado, mientras que su acompañante, de 19, registra causas por robo agravado con arma, atentado a la autoridad y lesiones, con antecedentes desde 2021.

Ads

En tanto, el Peugeot 208 que cumplía el rol de apoyo fue hallado horas más tarde abandonado en Lomas de Zamora, ya en jurisdicción bonaerense, y también tenía pedido de secuestro activo. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8.