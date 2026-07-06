Momentos de tensión se vivieron en la ciudad bonaerense de Punta Alta luego de que un sector del pavimento se desmoronara de forma repentina y un automóvil quedara prácticamente atrapado en un enorme pozo que se abrió en plena calle.

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El hecho ocurrió este sábado por la noche, alrededor de las 23, sobre Estomba al 200, una de las calles que rodean la planta de ABSA. Allí, un Ford Ka en el que viajaban dos personas quedó con las ruedas traseras suspendidas en el aire después de que la carpeta asfáltica cediera a la altura de una tapa de registro.

Según trascendió, el hundimiento provocó un fuerte estruendo que alertó a los vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas al escuchar el ruido y se encontraron con un profundo pozo en la calzada.

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Como consecuencia del incidente, una ambulancia del SAME acudió al lugar para asistir a uno de los ocupantes del vehículo. No se informaron, por el momento, lesiones de gravedad.

Tras el episodio, el sector quedó señalizado debido a la aparente inestabilidad del terreno. Además, el automóvil permanecía atrapado en el lugar durante la mañana de este domingo, ya que todavía no había podido ser retirado.

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El hecho generó preocupación entre los vecinos, que advirtieron sobre los riesgos que representa el deterioro del pavimento y el peligro de que se produzcan nuevos hundimientos en la zona. El episodio quedó registrado en videos que fue publicado por el medio local Punta Noticias.