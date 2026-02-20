Un hombre murió este jueves por la mañana tras una violenta pelea callejera que se desató luego de un accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui. El enfrentamiento quedó registrado en video por testigos y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Dardo Luis Agote y 366. Allí se produjo una discusión entre el conductor de un auto y un motociclista, tras un incidente vial.

🚨 El incidente ocurrió en la esquina de Agote y 366, a metros de la estación de Ranelagh (Berazategui), tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una moto.



Lo que comenzó como un accidente con daños menores terminó en una violenta pelea y en tragedia.



⚠️ La principal hipótesis… pic.twitter.com/I79brkVa5N — Agencia DIB (@AgenciaDib) February 20, 2026

De acuerdo al relato de testigos citado por la agencia, la discusión comenzó de manera verbal. En medio del conflicto, el conductor del vehículo habría tomado un palo y comenzó a agredir al motociclista.

Siempre según esa reconstrucción preliminar, el joven —identificado como Agustín Carrozo Perrone, de 25 años— se defendió y golpeó al automovilista, Darío Lau, quien cayó al suelo.

Fuentes del caso indicaron que la víctima recibió dos golpes en la cabeza y que murió en el lugar, pese a que recibió asistencia médica.

Relato salvaje en Berazategui: los detalles de la discusión que terminó en agresión y muerte



ℹ️ @amoreyra



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/TknMkDaTrV — C5N (@C5N) February 20, 2026

El motociclista fue aprehendido y quedó acusado del delito de homicidio. La investigación quedó a cargo de la Justicia descentralizada de Berazategui.

Voceros judiciales señalaron que se aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión las causales del fallecimiento y establecer las responsabilidades penales correspondientes.