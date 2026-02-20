Impactante video: brutal pelea tras un accidente de tránsito en Berazategui terminó con un hombre muerto
Ocurrió en Ranelagh, en pleno centro. La secuencia quedó grabada por vecinos. Hay un joven de 25 años detenido. La autopsia será clave para determinar cómo murió la víctima.
Un hombre murió este jueves por la mañana tras una violenta pelea callejera que se desató luego de un accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui. El enfrentamiento quedó registrado en video por testigos y las imágenes se viralizaron en redes sociales.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Dardo Luis Agote y 366. Allí se produjo una discusión entre el conductor de un auto y un motociclista, tras un incidente vial.
De acuerdo al relato de testigos citado por la agencia, la discusión comenzó de manera verbal. En medio del conflicto, el conductor del vehículo habría tomado un palo y comenzó a agredir al motociclista.
Siempre según esa reconstrucción preliminar, el joven —identificado como Agustín Carrozo Perrone, de 25 años— se defendió y golpeó al automovilista, Darío Lau, quien cayó al suelo.
Fuentes del caso indicaron que la víctima recibió dos golpes en la cabeza y que murió en el lugar, pese a que recibió asistencia médica.
El motociclista fue aprehendido y quedó acusado del delito de homicidio. La investigación quedó a cargo de la Justicia descentralizada de Berazategui.
Voceros judiciales señalaron que se aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión las causales del fallecimiento y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
