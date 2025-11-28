Una inspectora de tránsito de Santa Teresita fue agredida por una mujer que intentó atravesar en moto el corte escolar en la puerta de la Escuela Primaria Nº 4, ubicada en calle 41 y 5. El caso trascendió en las últimas horas, pero ocurrió hace aproximadamente diez días, según confirmaron desde la Dirección de Tránsito Municipal al medio local Punto Uno 96.1.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, la agresora —madre de alumnos del establecimiento— venía repitiendo maniobras peligrosas. En reiteradas ocasiones cruzaba en moto el corte escolar, un espacio que el Municipio bloquea en los horarios de entrada y salida para evitar la circulación de vehículos y garantizar la seguridad de los chicos. Incluso había pasado por la vereda y trasladando a dos o tres menores sin casco.

Inspectores municipales ya le habían advertido varias veces que respetara la zona restringida. La situación llegó a tal punto que Tránsito decidió suspender momentáneamente el operativo en ese punto, a la espera de que la escuela interviniera y notificara a la madre.

Sin embargo, cuando el operativo se retomó, la inspectora volvió a frenarla. Fue entonces cuando la mujer reaccionó de forma violenta: la insultó y la golpeó, provocándole lesiones que requirieron atención médica.

Desde la Dirección de Tránsito confirmaron que evalúan avanzar con una denuncia penal por la agresión a una agente que estaba cumpliendo funciones oficiales.

El episodio encendió la alarma porque este tipo de maniobras imprudentes —motos cruzando zonas escolares con menores sin casco— se repite en distintos establecimientos del Partido de La Costa, según reconocen autoridades locales.