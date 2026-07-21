Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado durante un violento robo en el partido bonaerense de Tres de Febrero, cuando dos motochorros lo interceptaron para robarle la moto. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y las imágenes muestran el momento en que los delincuentes le disparan a quemarropa antes de escapar.

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La víctima fue identificada como Cristian Alberto Jerez, quien prestaba servicio en la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA. Según reconstruyeron medios nacionales, el efectivo estaba de franco y circulaba en su motocicleta por la localidad de Loma Hermosa cuando fue sorprendido por los asaltantes.

Loma hermosa. Motochorros asesinaron a un policía para robarle la moto. Dispararon al aire para que frene, dejó la moto, retrocedió mientras le exigían la mochila, quiso sacar su arma y le tiraron a quema ropa. Cristian Gerez era cabo de la policía federal. pic.twitter.com/Dx1GRRLqri — Diego G (@gabrielediego) July 21, 2026

El ataque ocurrió minutos antes de las 20.30 de este lunes sobre Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. Los dos delincuentes, que también se movilizaban en una moto, se le cruzaron para obligarlo a detenerse.

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Las imágenes muestran que el acompañante descendió del vehículo y efectuó un disparo al aire para intimidarlo. Jerez bajó de su moto y comenzó a retroceder mientras el ladrón le exigía que entregara sus pertenencias. El policía le dio su mochila sin ofrecer resistencia.

Sin embargo, cuando intentó sacar su arma reglamentaria, el delincuente le disparó dos veces a corta distancia. El cabo cayó gravemente herido y murió en el lugar antes de poder recibir asistencia.

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De acuerdo a lo que publicó el medio local PrimerPlanoOnline, tras el crimen, los asaltantes escaparon: uno huyó en la moto en la que habían llegado y el otro se llevó la motocicleta de la víctima.

El homicidio provocó conmoción entre los vecinos de la zona y es investigado por la Justicia. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad que registraron el ataque para intentar identificar y detener a los responsables del asesinato.