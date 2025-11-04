El episodio ocurrió en el barrio Néstor Kirchner y quedó grabado en un impactante video. Según testigos, todo comenzó por una disputa entre vecinos que se descontroló y derivó en un enfrentamiento con efectivos policiales. Hubo disparos disuasivos y momentos de extrema tensión en plena calle.

El hecho se registró durante la tarde de este lunes en José C. Paz, cuando un conflicto vecinal escaló hasta convertirse en un caótico enfrentamiento con la Policía, informó Malvinas Argentinas Noticias. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo los agentes intentan resguardarse detrás de los patrulleros, mientras se escuchan detonaciones y gritos.

Lo más insólito fue que, pese a los disparos, varios vecinos permanecieron en la puerta de sus casas observando la escena, sin dimensionar el riesgo. Según fuentes del lugar, los uniformados realizaron disparos al aire para dispersar a los agresores y evitar que el conflicto escalara aún más.

Finalmente, los policías se retiraron del lugar ante el aumento de la tensión. No se registraron heridos de gravedad, aunque la Justicia investiga los motivos que originaron la pelea y analiza los videos que se viralizaron en redes para identificar a los involucrados.

