El partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona 9 del Torneo Regional Federal Amateur entre Argentino de Rojas y Juventud de Pergamino fue suspendido por el árbitro luego de serios incidentes en las tribunas.

Según publicó El Nuevo Diario Rojense, el encuentro se disputaba este domingo en el estadio “Venancio Coco Amichetti” de Rojas. Tras un flojo primer tiempo, el Albiceleste logró ponerse en ventaja en el complemento con un gol de cabeza de Valentín Griguelo.

Sin embargo, cuando transcurrían 35 minutos del segundo tiempo, la parcialidad pergaminense se cruzó al sector local, sobre el arco que da a la ruta 188, y se desataron serios incidentes con corridas y golpes. Personal policial debió intervenir para dispersar y contener a los hinchas visitantes, mientras el árbitro se vio obligado a suspender el encuentro.

Según se pudo observar, uno de los simpatizantes de Juventud que había cruzado de tribuna fue detenido por las fuerzas de seguridad. El episodio empañó la tarde de fútbol regional y dejó un cierre tristísimo para un partido que Argentino ganaba hasta el momento de la suspensión.

