El club Aldosivi de Mar del Plata atraviesa horas conmoción tras conocerse la muerte de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente e integrante de una familia históricamente vinculada a la institución.

Durante la mañana de este miércoles, el club emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por el fallecimiento y anunció la suspensión de todas las actividades deportivas, administrativas y sociales. Además, se decretó luto institucional hasta nuevo aviso.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia. Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, José”, señala el texto difundido por Aldosivi.

El comunicado también detalla que permanecerán cerradas las tiendas oficiales y el café del club, en señal de respeto.

