Impacto en Aldosivi por la muerte de José Marcelo Moscuzza: el club suspendió todas sus actividades y decretó luto
El exvicepresidente del Tiburón fue una figura clave en la historia reciente de la institución marplatense.
El club Aldosivi de Mar del Plata atraviesa horas conmoción tras conocerse la muerte de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente e integrante de una familia históricamente vinculada a la institución.
Durante la mañana de este miércoles, el club emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por el fallecimiento y anunció la suspensión de todas las actividades deportivas, administrativas y sociales. Además, se decretó luto institucional hasta nuevo aviso.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia. Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, José”, señala el texto difundido por Aldosivi.
El comunicado también detalla que permanecerán cerradas las tiendas oficiales y el café del club, en señal de respeto.
