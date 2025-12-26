Esta mañana, un accidente vehicular con vuelco se registró sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 185, en dirección a Mar del Plata. Como consecuencia, seis personas resultaron heridas: dos adultos y cuatro menores.

Según informó Canal 4 Noticias Castelli, los afectados fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Las causas del siniestro aún se investigan.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios con los móviles N°4 y N°8, bajo la conducción del Jefe Comandante Mayor Aranciaga C., con un total de 11 efectivos. También trabajaron personal de Policía Vial y del hospital.

