Impresionante accidente en Autovía 2: Seis heridos, entre ellos cuatro menores, tras un vuelco a la altura de Castelli
Un vehículo volcó este viernes a la altura del kilómetro 185, en dirección a Mar del Plata. Bomberos y policía trabajaron en el lugar; los heridos fueron trasladados al hospital.
Esta mañana, un accidente vehicular con vuelco se registró sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 185, en dirección a Mar del Plata. Como consecuencia, seis personas resultaron heridas: dos adultos y cuatro menores.
Según informó Canal 4 Noticias Castelli, los afectados fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Las causas del siniestro aún se investigan.
Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios con los móviles N°4 y N°8, bajo la conducción del Jefe Comandante Mayor Aranciaga C., con un total de 11 efectivos. También trabajaron personal de Policía Vial y del hospital.
