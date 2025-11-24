Los Bomberos Voluntarios de General Madariaga intervinieron en un vuelco ocurrido sobre la Ruta 74, a la altura del kilómetro 52.

Al llegar, la dotación asistió a los tres ocupantes del vehículo, que posteriormente fueron trasladados al Hospital Municipal para su atención médica.

En la emergencia trabajó el móvil 15, a cargo del oficial auxiliar de dotación Miguel Soler. También se hicieron presentes unidades del SAME y personal de la Policía Motorizada, que colaboraron en el operativo.

