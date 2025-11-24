Impresionante accidente en Madariaga: tres heridos tras el vuelco de un auto en la Ruta 74
Ocurrió en el km 52, en sentido Madariaga–Las Armas. Los tres ocupantes fueron asistidos por Bomberos y trasladados al Hospital Municipal. Intervinieron el SAME y la Policía Motorizada.
Los Bomberos Voluntarios de General Madariaga intervinieron en un vuelco ocurrido sobre la Ruta 74, a la altura del kilómetro 52.
Al llegar, la dotación asistió a los tres ocupantes del vehículo, que posteriormente fueron trasladados al Hospital Municipal para su atención médica.
En la emergencia trabajó el móvil 15, a cargo del oficial auxiliar de dotación Miguel Soler. También se hicieron presentes unidades del SAME y personal de la Policía Motorizada, que colaboraron en el operativo.
