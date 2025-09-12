Un hombre de 50 años oriundo de Coronel Pringles, identificado como Carlos Pérez, resultó herido tras volcar su camión en el kilómetro 690 de la Ruta 51, en el sector conocido como Los Siete Puentes.

Por el impactante accidente se movilizaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad de Cabildo, partido de Bahía Blanca, junto con fuerzas policiales para asistir al siniestro.

Pérez, único ocupante del vehículo, recibió atención médica en el lugar por parte de la ambulancia de la Unidad Sanitaria de Cabildo. Luego fue trasladado al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde ingresó con fractura de una pierna y varios traumatismos.

Según los primeros testimonios recabados por los bomberos y personal presente, el vuelco se produjo por una falla mecánica que habría complicado el control del camión. Las autoridades locales informaron que se espera que las pericias arrojen mayor claridad sobre las causas precisas del accidente.

