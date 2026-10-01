En el marco de los festejos por el 115° aniversario y la 1° Fiesta del Chorizo a la Pomarola -donde se cocinaron 1.000 chorizos en un paellero de 3 metros- los organizadores admitieron que se utilizó un bidón de agroquímico para transportar el alimento.

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Desde la organización reconocieron que el bidón fue usado para acarrear agua para la limpieza y para el lavado de morrones y cebollas. Aseguraron que estaba "lavado con triple lavado" y que fue un error por falta de recipientes.

Según la Ley Nacional 27.279 y el Decreto Provincial 1152/13 se prohíbe expresamente la reutilización de envases vacíos de agroquímicos para cualquier otro fin que no sea su reciclado a través del sistema "CampoLimpio".

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Ante la magnitud del revuelo, la Municipalidad de General La Madrid emitió en las últimas horas un comunicado oficial en el que reconoció lo sucedido.

"Desde el Municipio de General La Madrid nos dirigimos a la comunidad para informar sobre la situación detectada tras la finalización de los festejos del aniversario de La Colina, relacionada con el traslado de parte de los insumos comestibles utilizados durante el evento", señalaron.

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En ese sentido, las autoridades admitieron: "Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos".

Asimismo, el Ejecutivo comunal remarcó su responsabilidad directa sobre el hecho: "Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad".

Por último, concluyeron con un pedido de disculpas públicas y el compromiso de reforzar las medidas preventivas: "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse".