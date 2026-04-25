Agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires interceptaron a un conductor en la Ruta 11, a la altura de Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, tras detectar una serie de infracciones graves durante un operativo de control.

Ads

Las imágenes del operativo registran la peligrosa maniobra y las condiciones en las que circulaba el vehículo. El procedimiento fue registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial.

El conductor realizó un sobrepaso en doble línea amarilla —una de las maniobras más peligrosas en ruta— y circulaba con carga sobresaliente sin señalización ni condiciones reglamentarias.

Ads

Además, el vehículo presentaba múltiples irregularidades: no tenía chapa patente colocadas, carecía de seguro obligatorio, no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y transportaba la carga sin los correajes de seguridad exigidos.

Ante esta situación, los agentes procedieron a retener la licencia de conducir, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Mar del Plata, y labraron las actas correspondientes por las infracciones detectadas.

Ads

El adelantamiento en doble línea amarilla está prohibido por la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927, ya que implica un alto riesgo al impedir la correcta visibilidad del tránsito en sentido contrario.

Desde la cartera bonaerense remarcaron que estos controles buscan prevenir siniestros viales y reforzar el cumplimiento de la normativa, con una política de tolerancia cero a las conductas que ponen en riesgo la vida en las rutas bonaerenses.