El municipio de Olavarría comenzará a cobrar una Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) específica a los parques eólicos instalados en el distrito, bajo un esquema que finalmente quedó establecido entre US$ 700 y US$ 850 por MW de potencia instalada. En el municipio funcionan o están en desarrollo cuatro proyectos eólicos que reúnen 82 aerogeneradores.

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Sin embargo, concejales de los bloques PRO, Juntos por Olavarría, UCR, La Libertad Avanza, Por Más Libertad y Partido Libertario formalizaron una presentación ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para solicitar la revisión y posterior invalidación de la Ordenanza 5901/26.

El proyecto de ordenanza original recibió modificaciones por las cuales, en lugar de un monto fijo, se estableció que la base imponible de la TISH sea la potencia nominal instalada de cada aerogenerador, expresada en megavatios (MW). La normativa fija una escala anual de tasas según la potencia de cada dispositivo, con valores que van desde USD 850 por MW para equipos de hasta 3,8 MW hasta USD 700 por MW para aerogeneradores de 9 MW o más.

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Otro de los cambios es la incorporación de una garantía de previsibilidad tributaria por 20 años para los contribuyentes alcanzados por el régimen especial, en atención a los plazos de recupero de la inversión de la infraestructura para la generación de energía eólica renovable. Además, se crea un Régimen Especial de Regularización destinado a los parques eólicos que ya se encuentran en funcionamiento en Olavarría. El régimen también permitirá una cancelación anticipada por hasta tres períodos fiscales mediante pago único, planes de pago u otras modalidades acordadas con el Municipio.

En el pedido remitido por la oposición a la Vocalía Municipalidades B (Delegación Zonal XIII – Sede Azul), los ediles señalaron que el proyecto tratado el pasado jueves 10 de septiembre en la Asamblea de Mayores Contribuyentes no contaba con dictamen previo de la Comisión de Hacienda ni con el anteproyecto correspondiente conforme a los términos del artículo 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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Según detallaron, el bloque oficialista introdujo modificaciones sustanciales al texto en la Comisión de Labor Parlamentaria el 9 de septiembre, a menos de 24 horas del inicio de la asamblea. Asimismo, explicaron que la incorporación de dichas modificaciones fue aprobada únicamente con el voto del bloque oficialista.

Durante la votación final, se registró un empate de 20 votos a favor (diez concejales y diez mayores contribuyentes del oficialismo) y 20 votos en contra. La aprobación de la norma se definió mediante el voto desempate del presidente del cuerpo, Guillermo Santellán, según informó En Línea Noticias.

Ante esta situación, los bloques opositores cuestionaron si la votación alcanzó la “mayoría absoluta” exigida por los artículos 104 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para la sanción de ordenanzas impositivas.

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En el escrito citaron antecedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en los que se determinó la inconstitucionalidad de ordenanzas sancionadas bajo esquemas similares, al considerar que el voto doble de la presidencia no suple la exigencia de mayoría absoluta de la totalidad de los miembros integrantes del cuerpo.

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La presentación lleva las firmas de los presidentes de bloque Guillermo Lascano (La Libertad Avanza), Hilario Galli (PRO), Francisco González (UCR), Guillermina Amespil (Juntos por Olavarría), Marcelo Petehs (Por Más Libertad) y María Adela Casamayor (Partido Libertario).