Senadores del oficialismo en la provincia de Buenos Aires avanzan con una iniciativa que busca fortalecer la presencia de la producción local en los mercados internacionales. Se trata del proyecto presentado por el legislador de Unión por la Patria, Adrián Santarelli, quien propone la creación del sello de calidad y sostenibilidad “Excelencia Bonaerense”.

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La iniciativa apunta a distinguir, certificar y promocionar productos elaborados en territorio bonaerense, en un contexto donde, según argumenta el autor, las empresas locales enfrentan dificultades para posicionarse en el exterior debido a la fuerte competencia basada en estándares, certificaciones y marcas de origen.

En los fundamentos del proyecto, Santarelli destacó que los sistemas de certificación territorial permiten agregar valor y mejorar la percepción de calidad en los consumidores internacionales. En esa línea, citó experiencias como las denominaciones de origen europeas o sellos regionales en otras economías, que han demostrado impacto positivo en el acceso a mercados, la obtención de mejores precios y la fidelización de la demanda.

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El sello “Excelencia Bonaerense” tendrá como objetivos centrales posicionar la producción provincial en el plano internacional, fomentar prácticas sostenibles que respeten el ambiente, facilitar la inserción de las PyMEs en mercados externos y promover la innovación y el agregado de valor.

Para acceder a la certificación, las empresas deberán cumplir con una serie de requisitos como acreditar que al menos el 60% del valor agregado del producto se genere en la provincia, garantizar procesos productivos sostenibles sin impacto negativo en el entorno y cumplir estrictamente con la normativa laboral vigente.

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Entre los beneficios previstos, el proyecto contempla cupos garantizados y subsidios para participar en ferias, rondas de negocios y misiones internacionales organizadas por el Gobierno bonaerense. Además, incluye el acceso a líneas de crédito especiales a través del Banco Provincia y una bonificación fiscal en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos vinculada al crecimiento de las exportaciones.

“El sello Excelencia Bonaerense constituye una política innovadora y necesaria para posicionar a la Provincia en un escenario internacional cada vez más exigente, promoviendo simultáneamente la competitividad, la sostenibilidad y la inclusión productiva”, sostuvo Santarelli.