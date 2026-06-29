La Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata puso en marcha una campaña solidaria para recolectar medicamentos e insumos destinados a las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Venezuela.

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La iniciativa busca reunir elementos de primera necesidad que serán trasladados en un vuelo humanitario con salida desde Buenos Aires el próximo miércoles hacia las zonas alcanzadas por el desastre.

Las donaciones pueden acercarse todos los días, de 10.00 a 19.00, en distintos puntos de Mar del Plata: La Guariqueña, ubicada en Juan B. Justo 5446; Chamos, con sedes en San Juan 1521 (Nueva Terminal) y San Juan 1646; Pernil Caba, en San Patricio 467, barrio Acantilados; y Jojoto, en Entre Ríos 1503.

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Desde la organización difundieron un listado de los medicamentos e insumos considerados prioritarios para atender la emergencia sanitaria.

Entre ellos figuran medicamentos para enfermedades crónicas como losartán, hidroclorotiazida, metformina y amlodipina; además de analgésicos y antiinflamatorios como ibuprofeno, paracetamol, ketorolaco, ketoprofeno y dipirona.

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También se reciben inhaladores o soluciones para nebulización de budesonida y salbutamol, antihistamínicos como loratadina y desloratadina, prednisona y soluciones parenterales, entre ellas solución salina al 0,9%, Ringer lactato, dextrosa al 5%, solución 0,45% con dextrosa y sueros de rehidratación oral.

El listado incluye además antibióticos como ceftriaxona y cefepime, medicamentos para emergencias como adrenalina y ácido tranexámico, antieméticos como metoclopramida y ondansetrón, lágrimas artificiales, colirio Todex y material quirúrgico, entre ellos suturas de nylon 3-0 y 4-0.

Los organizadores convocaron a la comunidad marplatense a colaborar con la campaña para fortalecer la asistencia a las víctimas del sismo y contribuir con el abastecimiento de medicamentos e insumos esenciales en las zonas afectadas.

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