El senador provincial de Fuerza Patria, Marcelo Feliú, presentó un proyecto de ley para crear un procedimiento judicial de pequeñas causas en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de agilizar la resolución de conflictos vecinales y reclamos de consumo de bajo monto mediante un trámite gratuito, oral e informal.

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La iniciativa busca dar respuesta a situaciones cotidianas que, en muchos casos, no llegan a la Justicia debido a los costos, la complejidad de los procesos y los tiempos que demandan los procedimientos tradicionales.

Según explicó el legislador, el nuevo régimen estará destinado a disputas de escasa cuantía económica o vinculadas a la convivencia, como problemas por humedades, filtraciones, medianeras y otros conflictos frecuentes entre vecinos. También podrán tramitarse por esta vía determinados reclamos derivados de relaciones de consumo cuando sean promovidos por consumidores o usuarios.

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"Los conflictos entre vecinos relativos al Derecho Privado suelen traducirse en reclamos de escaso monto, pero se tramitan por vías que generan incentivos que reducen su litigiosidad. La gratuidad del proceso no es una novedad en temas de consumo, pero sí lo es para este tipo de trámites", sostuvo Feliú.

Uno de los ejes centrales del proyecto es que el procedimiento será completamente gratuito para las partes, sin necesidad de realizar trámites adicionales para acceder al beneficio. Además, prioriza la conciliación y la mediación como primera instancia para alcanzar acuerdos antes de dictar una sentencia.

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La propuesta establece que la demanda deberá presentarse con patrocinio letrado y en un lenguaje claro y sencillo. Una vez iniciada la acción, el juez deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de entre 15 y 30 días, donde escuchará a las partes e intentará acercar posiciones.

En caso de lograrse un acuerdo, el magistrado lo homologará para otorgarle fuerza ejecutiva. Si no hay conciliación, continuará el proceso hasta la resolución judicial.

El proyecto también prevé reducir la carga burocrática, limitando la documentación escrita al acuerdo conciliatorio y la sentencia, salvo situaciones excepcionales. Además, incorpora el uso de herramientas digitales para facilitar la participación de personas con dificultades para concurrir a los tribunales.

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En materia de asistencia jurídica, la iniciativa contempla la creación de una Lista de Abogados y Abogadas de Pequeñas Causas en cada Colegio de Abogados Departamental. Los profesionales deberán acreditar capacitación específica en Derecho del Consumidor y, en estos procesos, sólo podrán percibir honorarios de la parte vencida en los conflictos entre vecinos o del proveedor condenado en los reclamos de consumo.

En los fundamentos del proyecto, Feliú sostuvo que la propuesta apunta a "favorecer el acceso a la Justicia y procurar soluciones rápidas y justas para la comunidad", al tiempo que busca eliminar las barreras económicas que hoy desalientan la defensa de derechos en conflictos de menor cuantía.