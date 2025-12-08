La problemática de la ludopatía, una adicción en crecimiento tanto en su modalidad presencial como en plataformas digitales, volvió a instalarse en el centro del debate legislativo bonaerense.

Ads

Puede interesarte

En este contexto, la diputada de Somos Buenos Aires, Nazarena Mesías, presentó un proyecto de ley que propone la creación de una red provincial de centros asistenciales para la prevención, contención y tratamiento de esta problemática.

La iniciativa busca establecer dispositivos públicos especializados, distribuidos territorialmente, que permitan garantizar acceso gratuito, acompañamiento profesional y mecanismos de derivación adecuados.

Ads

La legisladora remarcó que hoy muchas personas afectadas “no encuentran espacios estatales formales para pedir ayuda”, lo que favorece el agravamiento del cuadro y sostiene la dependencia de organizaciones no gubernamentales o iniciativas aisladas.

Además de la atención directa, el proyecto establece que los centros cumplan un rol activo en prevención y difusión, con especial foco en jóvenes y familias, los sectores más expuestos ante el avance de las apuestas online. Para Mesías, la expansión de plataformas digitales “creó un escenario mucho más complejo”, que exige educación, orientación y herramientas para la detección temprana.

Ads

Puede interesarte

La propuesta también prevé una articulación estrecha con organismos provinciales, municipios y escuelas, con el objetivo de formar una red de protección integral que incluya contención social y acompañamiento familiar, entendiendo la ludopatía como un problema que trasciende lo clínico y afecta la vida económica y emocional de quienes la padecen.

El nuevo proyecto se suma a los repetidos pedidos de distintos bloques para avanzar en una regulación más estricta de las apuestas online y en políticas de prevención de la ludopatía juvenil. En septiembre, tras meses de escasa actividad legislativa, diputados del radicalismo cuestionaron la demora en el tratamiento de estas iniciativas.

“El Gobernador no tiene un cheque en blanco. La ludopatía está afectando gravemente la salud mental de los jóvenes. No podemos seguir siendo cómplices de quienes lucran con el juego a costa de los menores”, sostuvo en aquel momento Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal.

Ads

Dos meses después, la Comisión de Prevención de las Adicciones dio un paso clave y unificó en un solo expediente 12 proyectos de ley orientados a frenar el avance de las apuestas online entre los jóvenes.

Entre los autores incluidos figuran Abigail Gómez (LLA), Alejandra Lordén (UCR), Maricel Etchecoin (CC-ARI), Julio Pasqualin (Acuerdo Cívico), Laura Ricchini (PRO), Fabián Perechodnik (PRO), Diego Garciarena (UCR) y Silvina Vaccarezza (UCR), además del exdiputado libertario Nahuel Sotelo, hoy secretario de Culto.

La gestión de Axel Kicillof, por su parte, avanzó con otras medidas como la conformación de una mesa interministerial, el bloqueo de sitios de apuestas en escuelas y la implementación de una encuesta educativa para dimensionar el impacto de esta práctica entre adolescentes.