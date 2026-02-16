El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, encabezó este lunes en Mar del Plata una reunión destinada a impulsar la llegada de cruceros a la ciudad de cara a la próxima temporada. El encuentro se desarrolló en la sede del Club Motonáutico Mar del Plata y contó con la participación de su presidente, Carlos Contartese, además de autoridades de Prefectura y de la Base Naval.

Según explicó Scioli, el objetivo central es avanzar en la recalada de cruceros cumpliendo con todas las exigencias técnicas y operativas necesarias para que la ciudad pueda recibir embarcaciones de gran porte. La iniciativa busca consolidar a Mar del Plata como un punto estratégico dentro del circuito de cruceros que parten desde Buenos Aires hacia Puerto Madryn.

El proyecto prevé que los barcos transiten frente al frente costero marplatense y realicen escala en el puerto local, lo que permitiría potenciar la llegada de turistas y dinamizar la actividad comercial. En una primera etapa, se estima un mercado inicial de 20 mil visitantes, con posibilidades de crecimiento sostenido.

Además del impacto turístico, las proyecciones oficiales mencionadas durante la reunión señalan un movimiento económico estimado en 374 millones de dólares y la generación de alrededor de 22 mil puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos vinculados a la actividad portuaria, comercial y de servicios.

