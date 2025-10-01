El llamado a indagatoria fue por parte de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad ante los tribunales federales de La Plata.

Pablo Cabrera, de 59 años, es suboficial retirado de la Armada, y fue imputado por apología del delito y aliento a la persecución y odio contra un grupo de personas por haber manifestado en las emisiones de “La Libertad Avanza Radio”, que se emite en una FM de la ciudad de Verónica, que el baúl del Ford Falcon verde modelo '76 “todavía huele a justicia”, en el programa “La Libertad Avanza Radio”.

La fiscalía sostuvo que se trató de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, pues se trata de “un mensaje que legitima y glorifica prácticas vinculadas al terrorismo de Estado, alentando la repetición simbólica de esas violencias”.

"Un Falcon verde modelo ‘76... A este le abrís el baúl y todavía huele a justicia. Es una belleza...", citó la fiscalía su columna de opinión del 24 de junio pasado. “Vehículo emblemático es que tenemos los argentinos (…) Mi papá tuvo toda la vida Ford Falcon (…) El verde aceituna que venía de fábrica, y abrías el baúl y todavía olía a justicia”

"Lo manifestado por el imputado resulta un ejercicio abusivo de la libertad de expresión que, al exceder sus límites legítimos, lesiona bienes jurídicos vinculados al interés público y afecta derechos de las personas que fueron victimizadas por graves crímenes", sostuvieron en su presentación el fiscal general coordinador de esa oficina, Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira. El pedido fue presentado en un proceso radicado en el Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, que se encuentra a cargo de Alejo Ramos Padilla.

La Unidad Fiscal recordó en su presentación que "el Ford Falcón verde es un símbolo histórico y socialmente reconocido del aparato represivo de la dictadura cívico-militar (1976–1983). Fue utilizado por las fuerzas de seguridad como vehículo de secuestro y desaparición de personas".

En ese sentido, marcó que "la frase en cuestión no es neutra ni ambigua, sino que reivindica de manera explícita ese símbolo represivo, resignificándolo como expresión de 'justicia' cuando en realidad fue el medio por el que se cometieron crímenes aberrantes". Recordó en tal sentido que las expresiones fueron vertidas en el contexto del comienzo del debate que llevó a juicio ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata a dos expolicías bonaerenses por el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, a raíz del hallazgo en Punta Indio del cuerpo de una mujer arrojado al río desde una aeronave en 1976, que -pese a ser identificado- fue enterrado como NN.

La representación del MPF tenía delegada la instrucción del caso, a partir de dos denuncias contra Cabrera presentadas ante el fuero federal el 18 de julio por un particular y por la Comisión Provincial por la Memoria. Por contener el mismo objeto procesal, las dos denuncias se unificaron en un mismo caso. Según consideraron, las expresiones “no pueden ser consideradas en el vacío, sino dentro de un marco histórico en el que el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales y constitucionales de memoria, verdad y justicia”.