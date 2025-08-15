“(Javier) Milei, (Lilia) Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios están imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini", contó Juan Grabois en redes sociales.

Y concluyó con un latiguillo libertario: "Algún límite tienen que tener. El que las hace, las paga”.

El Presidente y aliados están acusados de promover acusaciones contra Mengolini ligadas al incesto, entre otras cuestiones. Y las divulgaciones, encadenadas, se fueron acumulando día a día, hasta que la periodista decidió accionar judicialmente.

El expediente, caratulado como “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”, busca indagar la posible existencia de una “red financiada con fondos estatales y coordinada por funcionarios de alto rango”, destinada a “amedrentar” a críticos del Gobierno.

