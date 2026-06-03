La pasión por Lionel Messi volvió a quedar plasmada en una obra artística que ya se convirtió en un atractivo para vecinos y visitantes de Berazategui. Se trata de un mural de grandes dimensiones inaugurado sobre la avenida Mitre, una iniciativa impulsada por Federico Merodo y el artista local Leonel García que generó un verdadero fenómeno en redes sociales y logró llegar hasta el propio capitán de la Selección Argentina.

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La obra, ubicada en avenida Mitre 1368, fue presentada oficialmente luego de varios meses de trabajo y planificación. El proyecto nació a partir del deseo de Merodo de concretar una intervención artística junto a García, reconocido muralista de la ciudad.

“Esta idea surge porque yo quería realizar un mural junto a Leonel. En febrero de este año él me presentó la idea, yo tenía el espacio y me cebé. Nos juntamos dos personas que sueñan y concretan ideas, algo difícil de conseguir”, relató Merodo en diálogo con La Palabra de Berazategui.

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El mural forma parte de una transformación más amplia del predio, que anteriormente funcionaba como estación de servicio. Para llevar adelante la iniciativa se construyó especialmente una pared de seis metros de ancho por cinco metros y medio de alto. La obra pudo financiarse mediante una campaña de venta de espacios publicitarios ubicados en avenida Mitre y calle 14.

Respecto de la elección del artista, Merodo destacó la trayectoria de García en el distrito. “Leo es un artista reconocido en Berazategui, tiene muchos murales en la zona. Nos conocimos mediante gente que tenemos en común”, explicó.

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Los trabajos comenzaron en marzo y demandaron intensas jornadas de entre seis y ocho horas diarias. La última pincelada se dio el pasado 28 de mayo, completando una obra que rápidamente despertó admiración entre los vecinos y una enorme repercusión en internet.

La difusión en redes sociales permitió que el mural llegara a figuras vinculadas al fútbol y al entorno de Messi. Entre quienes tomaron contacto con la iniciativa aparecieron nombres como Sergio Agüero, Nicolás Vázquez, Sergio Romero, Darío Benedetto y Nicolás Tagliafico.

Sin embargo, el gran objetivo era otro: que el homenaje llegara a los ojos del mejor futbolista del mundo. Y finalmente ocurrió.

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A través de un video, Lionel Messi envió un mensaje de agradecimiento a los impulsores del mural. “Hola, chicos. Bueno, nada, quería mandar este video para agradecerles lo que hicieron, por el dibujo, por cómo lo hicieron”, expresó el capitán argentino.