La logística delictiva de la banda narco fue detectada mediante la investigación del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería. Como resultado de este procedimiento, cuatro hombres fueron detenidos (tres de nacionalidad boliviana y un argentino).

El modus operandi consistía en realizar la descarga y el traspaso del estupefaciente en un domicilio de la localidad de Monte Grande (Esteban Echeverría). Al momento de la salida de la vivienda, lograron alcanzar la camioneta a nueve cuadras de ese domicilio y decomisar 420 paquetes con la droga.

En simultáneo, sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, el camión fue incautado cuando se dirigía con el cargamento de frutas hacia el Mercado Central. Además, se realizaron dos allanamientos (uno de ellos fue el lugar de la descarga) y se decomisaron un GPS, dos vehículos y documentación de interés.

Todo comenzó con la camioneta Chevrolet S10, la cual transitaba sobre la Ruta Nacional N° 205, como puntero del camión con semirremolque que poseía patente boliviana. Ambos vehículos ingresaron a un domicilio de Monte Grande. Ante esos movimientos, al momento de la salida, los funcionarios lograron detener la camioneta a nueve cuadras de la vivienda sobre la Av. Pedro Dreyer.

Inmediatamente, se realizó una inspección sobre el rodado, en donde los gendarmes detectaron 14 bolsas tipo arpillera con paquetes (similares a los utilizados para el traslado de drogas) que estaban alojados en la caja.

Al mismo tiempo, sobre intersección de la Av. Jorge Newbery y la Autopista Ezeiza-Cañuelas, otro grupo de gendarmes interceptó al camión involucrado. Al momento del control, los funcionarios pudieron constatar que el conductor se dirigía hacia el Mercado Central con un cargamento de bananas.

Entendiendo la magnitud del procedimiento, el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora ordenó que se traslade el procedimiento hacia la Escuela de Gendarmería “Gral. Martín Miguel de Güemes”. También, dispuso que se realicen dos allanamientos, uno en el domicilio de Monte grande (lugar donde se realizó el traspaso de la carga) y el restante, en Ezeiza.

En el instituto educativo de la Fuerza, los uniformados realizaron la descarga de un total de 420 ladrillos que sometidos a la prueba de campo narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 444 kilos 834 gramos.