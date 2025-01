El aberrante episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles 29 de enero en un casa ubicada en una zona semi rural de Cañuelas. El hecho trascendió luego de que fuera denunciado por la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT) a través de sus redes sociales como un intento de lesbicidio.

"Días después del discurso de odio del actual presidente argentino Javier Milei en Davos, la casa de una familia de lesbianas fue prendida fuego por un vecino que las venía amenazando hace años impunemente", consignaron desde la agrupación en redes sociales. El agresor está en libertad y la causa está a cargo de la UFI N°1 de Cañuelas y el Juzgado de Garantías N° 8 a cargo de Martin Rizzo.

La pareja se mudó a Cañuelas en el 2022, anteriormente vivían en el barrio porteño de Barracas, a 10 cuadras de donde en mayo del año pasado ocurrió el triple lesbicidio, luego de que un hombre arrojara un explosivo casero dentro de la habitación donde estaban 4 mujeres y que sólo una lograra sobrevivir.

El atentado de odio ocurrido en Cañuelas fue perpetrado por un hombre identificado como Orlando Alcides Fogar quien estaba ensañado con la pareja de lesbianas desde el 2022 en que se mudaron a la localidad junto a su hija de 5 años. En aquel momento, Fogar "estaba violentando a otra pareja de mujeres en el barrio, y ellas decidieron actuar para demostrarle que no estaban solas", remarcó la FALGBT.

El intento de lesbicidio se da en un contexto particular, cuando la comunidad LGTBIQ+ se prepara para encabezar la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista esta sábado 1 de febrero. En ese contexto, luego de que el bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria confirmara su presencia en la movilización, desde LANOTICIA1.COM nos comunicamos con la legisladora por Cañuelas, Ayelén Rasquetti, quien manifestó: “La verdad que es muy feo y doloroso tener que ver estos retrocesos en la sociedad”.

Ayelén Rasquetti, diputada provincial por Cañuelas.

“Es una locura lo que pasó. Mientras la gente siga normalizando los discursos de odio estos hechos aberrantes van a seguir ocurriendo. La marcha del 1F tiene que ser una respuesta a esto”, aseguró la diputada del Frente Renovador. Y remarcó: “Desde la política y quienes lideran los espacios debemos acercar mensajes de amor, unión y esperanza a la gente y tratar de crear espacios de armonía donde todos puedan vivir en paz”.

“La libertad es poder ejercer tus derechos y deseos con libertad sin tener temor de quién esté al lado de tu casa, no incendiar gente y propiedad privada. Lamentable, los mensajes de Milei siguen materializándose en estos episodios y la gente tiene más miedo de expresarse por temor al accionar violento de estas personas”, concluyó la legisladora cañuealense.

“Estamos acostumbrados a esto y esa intuición de saber que tenés que irte": el testimonio en primera persona

Agui, una de las integrantes de la pareja víctima, brindó una entrevista a Radio Con Vos y confirmó que el ensañamiento comenzó en 2022 cuando defendieron a unas lesbianas acosasda por Fogar. Incluso detalló que esa noche el hombre entró al patio de su casa amenzándolas, hizo la denuncia y pasó la noche en la Comisaría, “y a partir de eso fue cada vez peor, un ensañamiento”, explicó.

Fogar vive a 330 metros del domicilio que el pasado miércoles roció con un bidón de nafta y prendió fuego y, según Agui, el acoso era constante. En dos oportunidades les prendió fuego el medidor de luz, además de ponerse delante del auto cuando salían, filmarlas, espiar con binoculares a la nena cuando jugaba afuera e incluso “nos hacía señas de las voy a coger”.

Agui se lamentó en la radio contando que perdieron todo, que la casa “fue planificada, fue construida por nosotras, entonces la carga simbólica de la pérdida, la verdad que es frustrante”. Y continuó: “Por un lado porque obviamente no se tiene muchas veces la posibilidad de construir y obviamente no es lo más importante, pero también nosotras pusimos todos nuestros ahorros en ese lugar”.

“De un día para el otro nos tuvimos que ir amenazadas porque veíamos venir lo que pasó, lo veíamos venir, nadie nos estaba prestando atención, ninguna fiscalía, ningún funcionario público, ningún miembro de la policía, de la comisaría, entonces era inminente que esto iba a suceder, lo veníamos denunciando hace rato y cumplió su cometido este violento en esta semana particular, fogoneado absolutamente por estos discursos”.

Consultada por el periodista sobre si sentía entonces que el discurso de Milei había influido, la mujer fue contundente: “No tengo dudas de que se trata de una persona que está fogoneada por esta actitud de quien tomó el poder en este momento, no tengo dudas, como tampoco tengo dudas de que quiso cometer un crimen de odio, de que quiso asesinarnos, porque cuando fue la actitud previa de quemar el medidor de luz si bien no ingresó al domicilio, lo hizo mientras estábamos ahí también, o sea, no me cabe duda”.

“Perdimos todo lo material que era posible tener en ese lugar, dejamos de lado sueños, todo y este es el momento en el que es tan contundente y tan relacionado con todo el tema político que para mi es fundamental salir a la calle como vamos a salir mañana”, explicó Agui, al tiempo que aclaró: “Este es un punto extremo de la visibilidad de estos hechos, pero obviamente las microviolencias que sufrimos las diversidades, son cotidianas”.

Y concluyó: “Estamos acostumbrados a esto y esa intuición de saber que tenés que irte. Agradezco también tener esa intuición y creo que todas las minorías en general la tienen. También lo dije anteriormente, me parece que esta marcha de mañana, la contundencia de que sea una marcha antirracista, antifascista es fundamental porque vienen a eso, esta gente viene a eso, viene a destruir al otro. Eso es lo único que les importa y así manejan el discurso desde antes de estar en el poder”.