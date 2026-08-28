Un incendio registrado durante la noche de este jueves generó preocupación en el barrio 104 de Olavarría, donde tres vehículos que estaban estacionados terminaron completamente destruidos.

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El episodio ocurrió en la esquina de San Lorenzo y Azopardo, a pocos metros de los monoblocks. Según relataron testigos, un joven habría iniciado el fuego de manera intencional y luego escapó del lugar según informó el medio local Infoeme.

Las llamas rápidamente alcanzaron a los tres vehículos que se encontraban estacionados en la zona. Como consecuencia del incendio, las pérdidas fueron totales.

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Entre los automóviles afectados se encontraban un Fiat Siena, una Ford EcoSport y una Volkswagen Saveiro.

Bomberos y Policía trabajaron en el lugar

Ante la magnitud del incendio, una dotación de Bomberos se trasladó hasta el barrio para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros vehículos o construcciones cercanas.

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También intervino personal del Comando de Patrullas, que trabajó en el lugar para controlar la situación y avanzar con las primeras actuaciones.

La cercanía de los vehículos con los monoblocks generó especial preocupación entre los vecinos, debido al riesgo de que las llamas pudieran propagarse.

Una mujer debió ser asistida

En medio del operativo, una mujer sufrió una crisis de nervios producto de la situación y debió recibir asistencia médica.

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Una ambulancia del Hospital Municipal llegó hasta el lugar y brindó atención a la vecina.

Mientras se investigan las circunstancias del episodio, los testimonios recogidos en el lugar apuntan a un posible incendio intencional y a la participación de un joven que habría escapado inmediatamente después de provocar las llamas.

Ahora, las autoridades deberán determinar cómo se inició el fuego y avanzar en la identificación del presunto responsable.