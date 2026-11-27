Un nuevo episodio de vandalismo encendió las alarmas en el Partido de La Costa. Una casilla utilizada por los guardavidas fue incendiada intencionalmente en Las Toninas, cuando recién comienza el operativo de seguridad en las playas de cara a la temporada de verano.

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El hecho se produjo durante el último fin de semana y fue confirmado por Darío Lusardi, director del operativo de seguridad en playa, durante una entrevista con el medio Opinión de la Costa. Según explicó el funcionario, en el lugar se encontraron restos de combustible, un indicio que apunta a que el fuego habría sido provocado deliberadamente.

Lusardi expresó su preocupación por lo sucedido y lamentó el ataque contra una instalación fundamental para el trabajo cotidiano de los guardavidas. También destacó el esfuerzo que realizan los trabajadores, la comunidad y el Municipio para mantener en condiciones los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los bañistas.

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El incendio representa un nuevo problema para un operativo que acaba de ponerse en marcha, en un contexto en el que las localidades costeras comienzan a recibir visitantes y aumenta progresivamente la actividad en las playas.

Un antecedente cercano: otro incendio destruyó un parador en Las Toninas

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una serie de hechos ocurridos durante los últimos meses en el Partido de La Costa, que también afectaron instalaciones vinculadas con la actividad de playa.

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Uno de los antecedentes más cercanos ocurrió el 27 de mayo de 2026, cuando un incendio destruyó por completo el Parador 36, ubicado en la bajada de calle 36 y playa, en Las Toninas. El fuego consumió la estructura de madera y demandó la intervención de varias dotaciones de bomberos. No hubo heridos y las causas no fueron precisadas.

En marzo de 2026, Gustavo Pierce, secretario de Prensa de SUGARA, había denunciado una seguidilla de ataques contra las casillas de guardavidas, con roturas de puertas y ventanas y robos de botiquines y elementos de seguridad. Según contó, durante varios días aparecía una instalación dañada cada jornada.

Cómo funcionará el operativo de seguridad en playa

Mientras tanto, el dispositivo de prevención continúa ampliándose de cara al verano. Lusardi informó que actualmente hay 127 guardavidas distribuidos en 60 puestos, desde San Clemente hasta Costa Esmeralda.

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En esta primera etapa, los trabajadores cumplen funciones entre las 11 y las 18. Sin embargo, el próximo 1° de diciembre se incorporarán otros 125 efectivos, lo que permitirá extender la cobertura y modificar el horario de servicio, que pasará a ser de 9 a 19.

El director del operativo también advirtió sobre los cambios que producen las tormentas en las condiciones del mar. Las precipitaciones intensas pueden generar corrientes de retorno, conocidas popularmente como chupones, además de modificar los bancos de arena y la dinámica de las playas.

Por ese motivo, pidió a vecinos y visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y prestar atención a las banderas de prevención.