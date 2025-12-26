Incendio arrasa un depósito en José León Suárez: evacuaron viviendas y un geriátrico por posible ataque "intencional"
El siniestro comenzó cerca de la 1.00 de la madrugada en un depósito de pallets y metales. Bomberos Voluntarios de Villa Ballester trabajaron varias horas para controlar las llamas. Dos viviendas y un geriátrico con 29 adultos mayores fueron evacuados preventivamente. El encargado del depósito aseguró que el incendio podría haber sido intencional.
Un incendio de gran magnitud afectó un depósito de pallets y acopio de metales en José León Suárez cerca de la 1 de la madrugada de este miércoles. El fuego obligó a evacuar viviendas linderas y un geriátrico de la zona.
Bomberos Voluntarios de Villa Ballester trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. Se desplegaron unas 15 cisternas y cerca de 50 bomberos. Aunque el incendio fue controlado, continúan las tareas de enfriamiento para evitar reinicios.
El predio afectado estaba ubicado en Camino de Cintura y Charlone y almacenaba palets de madera, aluminio, baterías en desuso y maquinaria con combustible, lo que provocó una rápida propagación del fuego.
Como medida preventiva, dos viviendas debieron ser evacuadas y 29 adultos mayores del geriátrico fueron trasladados temporalmente a la vereda. Algunos domicilios sufrieron daños estructurales: una medianera quedó con riesgo y otra vivienda presenta rajaduras, aunque no corre peligro de derrumbe.
El origen del incendio aún no fue determinado y será materia de peritajes. Sin embargo, el encargado del depósito, Cristian, aseguró que el fuego habría sido intencional. “Encontramos papeles quemados debajo del portón y en toda la cuadra. No hay luz, gas ni electricidad, todo está desconectado. No había forma de que se produzca un cortocircuito”, afirmó en declaraciones a C5N.
El responsable del establecimiento agregó que el depósito está habilitado y bajo controles municipales periódicos y que el ataque podría estar vinculado a conflictos previos con personas que arrojaban basura en la zona. “Vivimos de esto y quedamos arruinados”, lamentó.
Se realizará la denuncia correspondiente y se espera que las pericias de Defensa Civil confirmen el estado de la estructura. Además, se analizará si cámaras de seguridad cercanas registraron el hecho.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión