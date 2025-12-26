Un incendio de gran magnitud afectó un depósito de pallets y acopio de metales en José León Suárez cerca de la 1 de la madrugada de este miércoles. El fuego obligó a evacuar viviendas linderas y un geriátrico de la zona.

Bomberos Voluntarios de Villa Ballester trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. Se desplegaron unas 15 cisternas y cerca de 50 bomberos. Aunque el incendio fue controlado, continúan las tareas de enfriamiento para evitar reinicios.

El predio afectado estaba ubicado en Camino de Cintura y Charlone y almacenaba palets de madera, aluminio, baterías en desuso y maquinaria con combustible, lo que provocó una rápida propagación del fuego.

Incendio en un depósito de pallets en José León Suárez



▪️ Los bomberos ya controlaron el fuego.

▪️ Se evacuaron las casas linderas.



Como medida preventiva, dos viviendas debieron ser evacuadas y 29 adultos mayores del geriátrico fueron trasladados temporalmente a la vereda. Algunos domicilios sufrieron daños estructurales: una medianera quedó con riesgo y otra vivienda presenta rajaduras, aunque no corre peligro de derrumbe.

El origen del incendio aún no fue determinado y será materia de peritajes. Sin embargo, el encargado del depósito, Cristian, aseguró que el fuego habría sido intencional. “Encontramos papeles quemados debajo del portón y en toda la cuadra. No hay luz, gas ni electricidad, todo está desconectado. No había forma de que se produzca un cortocircuito”, afirmó en declaraciones a C5N.

El responsable del establecimiento agregó que el depósito está habilitado y bajo controles municipales periódicos y que el ataque podría estar vinculado a conflictos previos con personas que arrojaban basura en la zona. “Vivimos de esto y quedamos arruinados”, lamentó.

Se realizará la denuncia correspondiente y se espera que las pericias de Defensa Civil confirmen el estado de la estructura. Además, se analizará si cámaras de seguridad cercanas registraron el hecho.