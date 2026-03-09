Un camión que trasladaba fardos se incendió sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la planta cementera Holcim, en kilómetro 81.

Ads

La circulación debido al humo se vio afectada por lo que a la altura del km 84 se desvió el tránsito a RN 193.

Los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague.

Ads

Ads