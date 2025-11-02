Un devastador incendio destruyó gran parte de la Capilla Sagrada Familia durante la madrugada. El sacerdote Adán Caraballo, a cargo de la Capilla y de la Parroquia Sagrado Corazón, se refirió al episodio y afirmó que “no se descarta ninguna hipótesis” sobre el origen del fuego, que según los primeros indicios, se produjo desde el interior del edificio.

Ads

“El incendio podría haberse producido en cualquier momento del año, y justo en la noche de brujas viene a pasar todo esto”, señaló Caraballo, quien agregó que también se detectaron pintadas en el lugar, aunque todavía se investiga si fueron realizadas durante la noche del siniestro. “Es una situación delicada y grave, pero esperamos que haya sido una travesura de alguien que vio la iglesia incendiada y decidió hacer esto”, añadió.

El sacerdote criticó además la celebración de Halloween: “Se ha masificado y banalizado algo como Halloween y la noche de brujas, y no debería haberse banalizado nunca”.

Ads

A pesar de la destrucción, Caraballo destacó un hecho que calificó de “milagro”: el sagrario, protegido dentro de un cofre de mármol, permaneció intacto a pesar del intenso calor y las llamas. “Es un signo para nosotros, un milagro en medio de esta tragedia”, afirmó.

“La gente que siempre ha colaborado con la capilla, ahora la ve destruida con mucho dolor. Es increíble la generosidad y la solidaridad que llega desde todos lados”, destacó el sacerdote.

Ads

Por su parte, la Justicia analiza las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar, mientras los peritos continúan evaluando el origen y las causas del incendio. Hasta el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas y el caso sigue bajo investigación.