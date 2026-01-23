El trágico incendio ocurrido a comienzos de enero en un geriátrico de la ciudad de Olavarría sumó en las últimas horas dos nuevas víctimas fatales y elevó a siete el número total de fallecidos. Se trata de Héctor Mario Munarriz e Isabel López, ambos residentes del hogar de larga estadía “La Sabiduría”, ubicado en el barrio Isaura.

Según se informó oficialmente, Munarriz y López habían resultado gravemente afectados por el siniestro registrado el pasado 5 de enero y permanecían internados bajo cuidados médicos. Pese a los esfuerzos del personal de salud, ambos fallecieron como consecuencia de las complicaciones derivadas del incendio.

Desde la Municipalidad de Olavarría expresaron sus condolencias a través de un comunicado difundido este jueves al mediodía. “La Municipalidad expresa sus condolencias y apoyo a la familia”, señalaron tras confirmarse los decesos, que profundizan el impacto del hecho en la comunidad.

El caso conmocionó a Olavarría a comienzos de año, cuando un incendio se desató en el geriátrico “La Sabiduría”, una residencia que alojaba a adultos mayores. A raíz del fuego y la inhalación de humo, varios residentes debieron ser trasladados de urgencia a distintos centros de salud, mientras que otros perdieron la vida en los días posteriores.

Desde entonces, el episodio es investigado para determinar las causas del siniestro y establecer eventuales responsabilidades.

