Un incendio registrado en el Hiper de Aguado de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca generó preocupación, aunque afortunadamente no hubo personas heridas. El fuego, que se habría iniciado en la zona de cocina, alcanzó el techo del establecimiento, pero fue rápidamente controlado por los bomberos.

Ads

De acuerdo con los primeros trascendidos, las llamas se habrían originado en la trastienda de un área de servicio, afectando parcialmente la estructura superior. Mariano Glas, gerente de la Cooperativa Obrera, confirmó que tres empleados fueron asistidos por inhalación de humo, pero ninguno sufrió heridas de gravedad.

“Queremos llevar tranquilidad. Se activaron de inmediato todos los protocolos y se logró evacuar a todo el personal”, explicó Glas, quien destacó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Ads

Foto: La Nueva.

El gerente precisó que el área de ventas no fue afectada y que no se registraron grandes daños materiales, aunque las pericias determinarán el origen exacto del fuego.

Vecinos de la zona relataron momentos de tensión. “Escuchamos una fuerte explosión y salimos a ver qué pasaba. Vinieron los bomberos enseguida, salieron los empleados afuera. No sé qué habrá pasado…”, contó una vecina en diálogo con LU2.

Ads

El siniestro ocurrió apenas una semana después de la reinauguración del hipermercado, que había permanecido cerrado desde la trágica inundación del 7 de marzo, cuando varias sucursales de la Cooperativa Obrera resultaron severamente dañadas.

“Parece increíble que, después del 7 de marzo, pase esto… Pero levantaremos los brazos y seguiremos trabajando”, expresó Glas.

Por su parte, Sebastián Sepúlveda, responsable de Defensa Civil, confirmó que el incendio “está controlado, no extinguido” y aseguró que, a simple vista, la estructura del edificio no presenta riesgos.