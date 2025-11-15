Desde Ezeiza confirmaron que el incendio desatado tras la explosión en el polo industrial de fue circunscripto por los bomberos, quienes lograron evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del predio. Según precisó la provincia de Buenos Aires, siete galpones resultaron afectados, y el fuego permanece contenido dentro de esos sectores.

Aunque el siniestro continúa activo, especialistas explicaron que no existe posibilidad de que se extienda más allá del perímetro ya comprometido. Sin embargo, advirtieron que el incendio no puede ser apagado completamente debido a las características del material almacenado.

“El incendio está contenido. No hay forma de apagarlo, pero no se va a expandir”, señaló un periodista de C5N con un móvil en el lugar. “Hay que dejar que se prenda fuego todo lo que se tiene que prender fuego. Es imposible apagarlo y rescatar absolutamente nada”.

En el lugar siguen trabajando dotaciones de bomberos de Ezeiza y localidades cercanas. Los equipos ingresan al predio con camiones cisterna cargados de agua, reforzando las tareas de control y enfriamiento mientras se espera que el fuego consuma el material restante.

Las autoridades no descartan que las condiciones climáticas puedan colaborar, especialmente si se registran lluvias o tormentas en las próximas horas, lo que ayudaría a reducir la temperatura de los galpones afectados.

Una vez que el fuego termine de consumir el contenido de los galpones y el área se enfríe lo suficiente, comenzará la etapa de remoción de escombros y los peritajes para determinar el origen del incidente.

