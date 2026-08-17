Incendio en La Plata: EDELAP restituyó la luz a 43 mil usuarios y continúa el operativo
La empresa desplegó grupos electrógenos y personal técnico para recuperar el suministro. Todavía quedan miles de hogares sin energía.
Luego del incendio registrado durante la madrugada en la Estación Transformadora Tolosa, EDELAP informó que logró normalizar el servicio eléctrico para 43.000 usuarios afectados y que continúa trabajando para recuperar el suministro en las zonas que todavía permanecen sin luz.
El siniestro se produjo alrededor de las 2:30 de este lunes en una instalación ubicada sobre calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, en La Plata. Por el incidente, cerca de 65.000 usuarios de La Plata y localidades cercanas quedaron inicialmente sin electricidad.
La distribuidora activó desde las primeras horas de la madrugada su Plan Operativo de Emergencia y puso en marcha un amplio despliegue técnico para reconfigurar la red y avanzar con la reposición del servicio.
Más del 60% ya recuperó el suministro
Según informó la empresa, durante la tarde más del 60% de los usuarios afectados ya contaba nuevamente con electricidad.
Sin embargo, alrededor de 22.000 usuarios permanecían sin suministro, una cifra que representa aproximadamente el 5% del total de clientes de EDELAP.
La compañía explicó que la restitución completa será progresiva debido a la magnitud del operativo, que requiere la instalación de más de 15 grupos electrógenos, además del trabajo de numerosos equipos técnicos.
Entre las prioridades establecidas se encuentran los establecimientos de salud y los usuarios electrodependientes.
Qué pasó en la madrugada
El incendio comenzó cerca de las 2:30 de la madrugada, por causas que todavía son materia de investigación.
El foco se originó en una instalación perteneciente a la Estación Transformadora Tolosa y rápidamente obligó a desplegar un operativo conjunto entre Bomberos, Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP.
Luego de varias horas de trabajo, el incendio pudo ser controlado alrededor de las 6 de la mañana.
Mientras tanto, personal especializado continúa trabajando en el lugar para determinar qué provocó el siniestro.
Las zonas afectadas
El corte alcanzó a distintos sectores de La Plata y localidades aledañas, entre ellos La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa.
Debido a la magnitud de las tareas, EDELAP mantiene un diálogo permanente con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y asistencia a los vecinos afectados.
La empresa señaló que el despliegue incluye equipamiento pesado y de gran porte, necesario para avanzar en la reconfiguración de la red y completar paulatinamente la recuperación del suministro.
Cómo comunicarse con EDELAP
La distribuidora aseguró que continuará informando sobre la evolución del operativo y la normalización del servicio.
Los usuarios pueden realizar consultas a través de los canales oficiales de la empresa:
- WhatsApp: 221 616 0116.
- Atención telefónica: 0800 222 3335.
- Redes sociales: Facebook, Instagram y X.
Mientras continúan los trabajos, 22.000 usuarios todavía esperan la restitución del servicio eléctrico tras el incendio que afectó durante la madrugada a la Estación Transformadora Tolosa.
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