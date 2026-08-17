Luego del incendio registrado durante la madrugada en la Estación Transformadora Tolosa, EDELAP informó que logró normalizar el servicio eléctrico para 43.000 usuarios afectados y que continúa trabajando para recuperar el suministro en las zonas que todavía permanecen sin luz.

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El siniestro se produjo alrededor de las 2:30 de este lunes en una instalación ubicada sobre calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, en La Plata. Por el incidente, cerca de 65.000 usuarios de La Plata y localidades cercanas quedaron inicialmente sin electricidad.

La distribuidora activó desde las primeras horas de la madrugada su Plan Operativo de Emergencia y puso en marcha un amplio despliegue técnico para reconfigurar la red y avanzar con la reposición del servicio.

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Más del 60% ya recuperó el suministro

Según informó la empresa, durante la tarde más del 60% de los usuarios afectados ya contaba nuevamente con electricidad.

Sin embargo, alrededor de 22.000 usuarios permanecían sin suministro, una cifra que representa aproximadamente el 5% del total de clientes de EDELAP.

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La compañía explicó que la restitución completa será progresiva debido a la magnitud del operativo, que requiere la instalación de más de 15 grupos electrógenos, además del trabajo de numerosos equipos técnicos.

Entre las prioridades establecidas se encuentran los establecimientos de salud y los usuarios electrodependientes.

Qué pasó en la madrugada

El incendio comenzó cerca de las 2:30 de la madrugada, por causas que todavía son materia de investigación.

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El foco se originó en una instalación perteneciente a la Estación Transformadora Tolosa y rápidamente obligó a desplegar un operativo conjunto entre Bomberos, Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP.

Luego de varias horas de trabajo, el incendio pudo ser controlado alrededor de las 6 de la mañana.

Mientras tanto, personal especializado continúa trabajando en el lugar para determinar qué provocó el siniestro.

Las zonas afectadas

El corte alcanzó a distintos sectores de La Plata y localidades aledañas, entre ellos La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa.

Debido a la magnitud de las tareas, EDELAP mantiene un diálogo permanente con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y asistencia a los vecinos afectados.

La empresa señaló que el despliegue incluye equipamiento pesado y de gran porte, necesario para avanzar en la reconfiguración de la red y completar paulatinamente la recuperación del suministro.

Cómo comunicarse con EDELAP

La distribuidora aseguró que continuará informando sobre la evolución del operativo y la normalización del servicio.

Los usuarios pueden realizar consultas a través de los canales oficiales de la empresa:

WhatsApp: 221 616 0116.

221 616 0116. Atención telefónica: 0800 222 3335.

0800 222 3335. Redes sociales: Facebook, Instagram y X.

Mientras continúan los trabajos, 22.000 usuarios todavía esperan la restitución del servicio eléctrico tras el incendio que afectó durante la madrugada a la Estación Transformadora Tolosa.