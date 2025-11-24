Un incendio de gran magnitud arrasó dos fábricas de plástico en Lomas de Zamora durante la madrugada de este lunes, aunque no hubo heridos gracias al rápido despliegue de las dotaciones locales. El operativo estuvo encabezado por Gustavo Liuzzi, Jefe de Bomberos, quien confirmó ante la prensa que las estructuras quedaron dañadas “en su totalidad”.

“Estamos trabajando con máquinas pesadas para poder sacar las estructuras de los locales que se quemaron, para terminar de apagar las llamas”, explicó Liuzzi. El fuego se inició pasadas las 2 de la madrugada, momento en que la primera dotación ordenó evacuar toda la manzana como medida preventiva.

Más tarde, y cuando la situación comenzó a estabilizarse, algunos vecinos pudieron regresar a sus viviendas, excepto quienes viven en las casas linderas a las fábricas afectadas, informó Agencia Noticias Argentinas.

Liuzzi detalló que se quemaron dos plantas industriales: una dedicada a la fabricación de envases plásticos y otra de inyección plástica, especializada en la producción de juguetes. “Trabajan 16 dotaciones”, señaló, y aclaró que, debido al feriado largo, no hubo personal dentro de los establecimientos al momento del siniestro.

El Jefe de Bomberos indicó que el fuego está “suscripto y dominado” y que en las próximas horas procederán a derribar el 100% de la estructura, dado que ya no puede recuperarse. Si bien por ahora se desconocen las causas del incendio, se revisarán las cámaras de seguridad y se realizarán las pericias correspondientes para establecer el origen del fuego.

