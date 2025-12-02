Un Mercedes Benz quedó completamente destruido esta mañana tras un incendio sobre la Ruta Provincial 72, a unos 3 kilómetros de la zona conocida como Fra-Pal, en dirección a Coronel Dorrego, en el sur bonaerense. Según informó el propio conductor, el fuego se originó por un desperfecto mecánico que hizo que las llamas se propagaran con rapidez y consumieran por completo el vehículo.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Saldungaray, quienes lograron controlar el foco ígneo y evitar que el incendio se extendiera hacia la banquina. A pesar del impacto y de los cuantiosos daños materiales, no se registraron personas heridas.

El hecho fue reportado por el medio local Diario El Orden de Coronel Pringles, que informó que el siniestro ocurrió alrededor de las 7.00 de la mañana. La zona de la Ruta 72 suele registrar un importante movimiento de vehículos que conectan distintas localidades del sudoeste bonaerense, por lo que el episodio generó preocupación entre automovilistas que circulaban por el lugar.

