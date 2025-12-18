La cuarta mujer que había sido dada por fallecida tras el incendio ocurrido en el geriátrico Sagrada Familia, en el barrio La Perla, finalmente sobrevivió y permanece internada en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). La información fue confirmada por el centro de salud, luego de que inicialmente se informara el deceso de cuatro personas.

En un primer momento, tanto la policía como los bomberos y el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalves, habían comunicado la muerte de cuatro mujeres. Sin embargo, desde el HIGA aclararon que una de las víctimas fue compensada por el equipo médico y continúa con vida, aunque su estado de salud es crítico.

Se trata de María Inés Golmar, de 79 años, la menor de las cuatro víctimas, quien presenta quemaduras en un brazo y en el pecho. Tras ser trasladada de urgencia al hospital, los profesionales realizaron maniobras de reanimación, le colocaron un respirador artificial y dispusieron su internación en una sala de cuidados intensivos.

El incendio se desató en el geriátrico Sagrada Familia por causas que aún se desconocen y que son investigadas por la Fiscalía de Delitos Culposos. De acuerdo a la información confirmada en el lugar, tres de los fallecimientos se produjeron dentro del propio establecimiento.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95) y María Vásquez (80). En tanto, Golmar había sido trasladada en estado crítico al HIGA y, en medio de la emergencia, fuentes oficiales confirmaron erróneamente su fallecimiento, información que luego fue rectificada.

Desde el Departamento Central de Bomberos se informó que el foco ígneo se habría originado en el segundo piso del geriátrico, que contaba con 27 habitaciones. Al ingresar para sofocar las llamas, se constató que el incendio se encontraba declarado en la habitación número 12, con un ahumamiento generalizado en todo el edificio y graves daños por carbonización y termofracturas en las habitaciones 12, 11 y 10.

Gonçalves brindó detalles del operativo en declaraciones radiales, donde destacó el trabajo de los bomberos, la policía y los agentes municipales. “Fue un arduo trabajo de dos o tres horas, con 34 de las 38 personas residentes evacuadas, que comenzó pasadas las 2 de la mañana”, explicó.

Según el funcionario, el fuego se inició en una habitación del primer piso y luego se propagó a un sector lateral, afectando parte del pasillo común. Además, señaló que se activó el protocolo de emergencia establecido tras los ejercicios realizados luego de 2019, con la presencia del intendente Agustín Neme. En el operativo, 13 personas debieron ser trasladadas por inhalación de humo, de las cuales una aún permanece internada.

Desde el Municipio expresaron su acompañamiento a los familiares de las víctimas y confirmaron que en el lugar trabajó la Policía Científica para determinar el origen del incendio. “Esperemos poder llegar con las pericias bomberiles a saber cuál fue el inicio de este foco ígneo tan lamentable”, sostuvo Gonçalves.

Por último, el secretario de Seguridad indicó que el geriátrico había sido inspeccionado el pasado 22 de octubre y que no se detectaron irregularidades en materia de seguridad. Precisó que las habilitaciones dependen del ámbito provincial, mientras que las inspecciones son responsabilidad municipal, y remarcó que será la Justicia la encargada de deslindar responsabilidades tras la tragedia.