El incendio se desató en la mañana de este viernes (26 de septiembre) en una residencia para adultos mayores ubicada en Junín. El fallecido es un hombre de 91 años. El origen del incendio se habría producido en la cocina.

De los cuatro heridos graves, dos permanecen en UTI del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” y otros dos fueron trasladados a centros privados permaneciendo en terapia intensiva. Los más complicados, todos adultos mayores, son tres hombres y una mujer.

De los 19 pacientes restantes, algunos fueron derivados a centros asistenciales privados, otros permanecen alojados en el HIGA, en observación o en el área de internación de cuidados generales.

Por otra parte, se inició una causa que instruye Martín Laius, fiscal de turno en el Departamento Judicial Junín, con el objetivo de determinar las causales del siniestro. La calificación inicial para la justicia es la de homicidio culposo y hay dos mujeres aprehendidas.

Las mujeres bajo custodia judicial son la propietaria de la Residencia y una trabajadora y se estima que a medida que avance la investigación, recuperarían la libertad.

En lo que respecta a la residencia, fue clausurada por Control Ciudadano, área dependiente de la Municipalidad de Junín.

Según informó Junin24, desatado el siniestro, la peor parte se la llevaron un grupo de adultos mayores que se habrían encontrado descansando en una habitación ubicada en el sector más próximo al del origen del fuego y por ello serían quienes presentaron lesiones de mayor gravedad. Ante la densa presencia de humo comenzaron a socorrer a los residentes para que salieran de la edificación.

Para ese entonces ya habían llegado –poco antes de las 6:30- personal de Bomberos y del Comando Patrullas, quienes se ocuparon tanto de contener el siniestro como de rescatar los entre 23 y 24 adultos mayores.