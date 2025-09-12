El trágico incendio se desató en la madrugada de este viernes (12 de septiembre) tras la explosión de una garrafa en una vivienda.

Como consecuencia del siniestro, un niño de cinco años perdió la vida y un hombre de 39 años resultó gravemente herido, aunque finalmente falleció tras permanecer unas horas internado.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en el domicilio ubicado en Paseo entre Avenida 27 y Circunvalación. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y lograron controlar el fuego, que destruyó por completo la vivienda.

Entre los primeros en llegar estuvo un agente de la Guardia Urbana de la Secretaría de Seguridad, quien logró rescatar a la víctima sobreviviente que se encontraba atrapado entre las llamas. El empleado también debió ser asistido por personal médico.

Además del menor fallecido, otras cuatro personas fueron atendidas en el Hospital Municipal “Arturo Illia”. Se trata de dos menores de 7 y 14 años y dos adultos de 35 y 39.

Los dos menores no presentan lesiones físicas, pero permanecen bajo seguimiento con acompañamiento psicológico. La de 35 ingresó con síntomas leves de intoxicación pero el de 39 fue el más afectado: sufrió quemaduras en alrededor del 80% de su cuerpo. Luego de ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital Allende, mediante un operativo que incluyó la implementación de un corredor sanitario. Finalmente falleció.

Profesionales de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad se encuentran asistiendo psicológicamente a los afectados y sus familias, y continúan a disposición para brindar contención integral, según publicó El Geselino.