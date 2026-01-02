El Municipio de Villarino agradeció a través de un comunicado a quienes participaron y colaboraron en el operativo desplegado ante los incendios registrados en el distrito en los últimos días. En ese sentid, confirmó que los dos focos ígneos de mayor magnitud registrados en los sectores de Argerich y Ombucta se encuentran contenidos y bajo monitoreo permanente.

Según se informó, durante la mañana de este viernes (2 de enero) se realizó una recorrida conjunta encabezada por el jefe de Bomberos del distrito junto a los responsables de los distintos cuarteles, con el objetivo de evaluar la situación y definir las acciones necesarias para lograr la extinción definitiva. Tras esa inspección, se determinó que el fuego no presenta avances.

Desde el Municipio también aclararon que no se registraron víctimas fatales. Una persona fue asistida por inhalación de humo y, de manera preventiva, se llevaron adelante evacuaciones. Además, tres mujeres embarazadas fueron trasladadas al Hospital Penna, donde fueron evaluadas y se encuentran en buen estado de salud.

Con motivo de los incendios, el EMPROMUV (Ente Municipal de Producción) informó que se encuentra activo el registro de productores del Partido afectados por los incendios de la temporada 2025–2026. “El objetivo es relevar la situación en tiempo real para poder acompañar y canalizar asistencia”, señalaron, y aclararon que “es fundamental para dimensionar los daños y avanzar en gestiones de acompañamiento”.

En el comunicado se destacó especialmente el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Médanos, Algarrobo, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi y Pedro Luro, junto a dotaciones de la región, entre ellas General Daniel Cerri, Ingeniero White, Coronel Rosales, Patagones y Río Colorado, de la provincia de Río Negro.

También se reconoció el compromiso de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Policía Comunal, inspectores del CUIM, Gendarmería, agentes municipales y funcionarios, quienes trabajaron de manera coordinada durante todo el operativo.

Por último, el Municipio agradeció de manera especial a productores rurales y vecinos que colaboraron con maquinaria, cisternas, agua, hielo, alimentos y viandas, incluso durante el período de fiestas, "demostrando una vez más la solidaridad de nuestra comunidad".